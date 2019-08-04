LGS nakil işlemleri cuma günü sona ererken tüm gözler nakil sonuçlarına çevrilmiş durumda... MEB sonuçların 5 Ağustos Pazartesi günü açıklanacağını duyurmuştu, şimdi adaylar "LGS nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.

LGS NAKİL SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı LGS nakil sonuçları saati hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Geçen sene sonuçlar saat 10.00'da açıklanmıştı. Bu sene de aynı saatte açıklanması bekleniyor.

2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sonuçların açıklanmasının ardından 5-10 Ağustos 2019 tarihleri arasında da ikinci nakil dönemi başlıyor.

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak. Sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.

İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencilerin yerleştirmeleri de yapılacak. Buna göre özel eğitime ihtiyacı olanların geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirilecek. Bu öğrenciler, 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde il ve ilçelerdeki öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecek.