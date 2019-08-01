LGS tercih sonuçlarının ardından öğrencilere nakil için şans veriliyor. Öğrenciler okumak istediği okulun kontenjanına ve puanına göre bir tercihte bulunuyor. İlk nakil için son gün yarın... Henüz işlem gerçekleştirmeyenler yarın 17.00'ye kadar bu işlemi yapmak zorunda... Peki, sonuçları ne zaman açıklanacak?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 1. nakil sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak. Saat konusunda ise MEB'den net bir açıklama henüz yok.

2. NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos’ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos’ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül’de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.