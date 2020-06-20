Türkiye LGS ne zaman başlıyor? Kaç saat sürecek?

LGS ne zaman başlıyor? Kaç saat sürecek?

Türkiye

LGS ne zaman başlıyor? Kaç saat sürecek?

LGS için adaylar sınav salonlarının önlerinde yerlerini almaya başladı. Sınav süresince ise sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki LGS kaç oturumdan oluşuyor? Saat kaçta başalayacak?

20 Haziran 2020, Cumartesi 09:22 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan LGS sınavı iki oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturumda öğrenciler sözel bölümden ikinci oturumda ise sayısal bölüm derslerinden sorulacak olan sorulara yanıt verecek. Türkiye saati ile 09:30'da başlayacak ilk oturumun ardından ikinci oturum ise 11:30'da başlayacak. 11:30'da başlayacak olan Sayısal alan testinde öğrenciler 40 soru yöneltilecek ve 80 dakika süre tanınacak. LGS sınavı 12:50'de sona erecek

LGS sınavı iki oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturumda öğrencilere sözel alandan sorular yöneltilecek. Türkçe'den 20, T.C İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden 10 soru Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10 soru yönlendirilecek. Ayrıca öğrenciler Yabancı Dil dersinden ise 10 soru olmak üzere toplamda 50 soru yöneltilecek.

İkinci oturum 11:30'da başlayacak Matematik ve Fen Bilimleri alanlarından soruların adaylara yöneltileceği 40 soru için adaylara 80 dakika süre tanınacak.

LGS sınavı 12:50'de sona erecek.


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