Milyonlarca öğrenci merakla LGS ne zaman? YKS ne zaman yapılacak? sorularına cevap arıyor. Bu önemli soruların yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

LGS ne zaman? YKS ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın 20 Haziran'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 27-28 Haziran'da yapılacağını bildirdi.