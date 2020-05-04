LGS ne zaman? YKS ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan, toplantı sonrası LGS ve YKS hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Öğrenciler ve veliler LGS ne zaman? YKS ne zaman yapılacak? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
04 Mayıs 2020, Pazartesi 20:35 Son Güncelleme:
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Milyonlarca öğrenci merakla LGS ne zaman? YKS ne zaman yapılacak? sorularına cevap arıyor. Bu önemli soruların yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.
LGS ne zaman? YKS ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın 20 Haziran'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 27-28 Haziran'da yapılacağını bildirdi.