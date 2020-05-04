04.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Türkiye LGS ne zaman? YKS ne zaman yapılacak?

LGS ne zaman? YKS ne zaman yapılacak?

Türkiye

LGS ne zaman? YKS ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan, toplantı sonrası LGS ve YKS hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Öğrenciler ve veliler LGS ne zaman? YKS ne zaman yapılacak? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

04 Mayıs 2020, Pazartesi 20:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milyonlarca öğrenci merakla LGS ne zaman? YKS ne zaman yapılacak? sorularına cevap arıyor. Bu önemli soruların yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

LGS ne zaman? YKS ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın 20 Haziran'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 27-28 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Hyundai İ20 çok ses getirecek
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Torun Maya yasakları aştı, görmeyen Amelie’ye ulaştı
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Ercüment Hoca hatalı ama...
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türkiye'de corona virüste son durum