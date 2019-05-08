LGS öncesi bunlara dikkat!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran’da yapılacak. Sınava 3 hafta kaldı. Her şeyden önce kalan süreyi küçümsememeli, sınavdan bir gün öncesine kadar çalışma temponuzu düşürmemelisiniz. Konu eksiklerinizi büyük ölçüde tamamladığınızı düşünürsek, hatırlamanız gerektiğini düşündüğünüz konuları tespit edip son tekrarlarınızı yapabilirsiniz. Deneme sınavı ve geçmiş yılların sorularını çözebilirsiniz. Boş bıraktığınız ya da yanlış yanıtladığınız soruların çözümlerini öğrenmelisiniz.

Okuma alışkanlığı olmayan zorlanacak

2018 LGS soruları incelendiğinde özellikle sayısal bölüm sorularının bilgiyi kullanma, akıl yürütme, yorumlama ve üst düzey düşünme becerisi gerektiren sorular olduğu görülüyor. Lise adaylarının LGS’de başarılı olabilmek için okuyan, okuduklarından zevk alan, yorum yapabilen öğrenci olmaları gerekiyor. Okuma ve dolayısıyla yorumlama alışkanlığı olmayan bir öğrencinin bu sistemde başarılı olması oldukça zor. Her testte güncel konularla ilgili soru sorulabildiği için adayların ülke ve dünya gündemini takip etmeleri de önemli.

Bol bol pratik yapılmalı

LGS matematik soruları Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavındaki soru tarzından çok farklı. Sorular çok zor, bol işlemli, yoruma dayalı. Bu soru tarzına alışabilmek için adayların, Milli Eğitim Bakanlığı’nın her ay yayımladığı soruları mutlaka çözmeleri gerekiyor. Adaylar; tüm derslere aynı önemi vermeli, konuları tam olarak öğrenmeye çalışmalı ve bol bol test çözerek pratik yapmalılar.

LGS'DE EN ÇOK YAPILAN HATALAR

1- Soruyu küçümsemek. Dikkat edilmediğinde en basit konunun en basit sorusunda da hata yapılabilir.

2 - Aday öğrenci, çabuk olmalıyım ve hızlı çözmeliyim dediğinde hata yapma oranı artıyor.

3 - İşlem hatası sıklıkla yapılıyor. Çözemediği soruya geri döndüğünde eski yaptığı işlem üzerinden soruyu çözüp yaptığı hatayı göremiyor.

4 - Sorunun tamamını değil de yarısına kadarını okuyup cevaplamak yapılan hatalardan bir diğeri.

5 - Soruyu doğru okumamaktan kaynaklanan hatalar çoğunlukta.

6 - Grafik yorumlama sorularında sıklıkla hata yapılabiliyor.

7 - Birden fazla konuya ait bilgi içeren sorularda adaylar zorlanıyor.

8 - 3 yanlışın 1 doğruyu götürdüğünü unutuyor ve bilemediği soruyu boş bırakmak yerine eski alışkanlık gereği kafadan sallıyor.

SINAVIN PSİKOLOJİK YÖNÜ

Akademik çalışmaların yanı sıra, öğrencinin psikolojik olarak da kendini sınava hazırlaması gerekiyor. Bunun için de şunlar yapılabilir:

● Pozitif düşünmeleri ve olumsuz kaygılardan uzak kalmaları

● Yakın çevreleriyle moral bozucu tartışmalardan uzak durmaları

● Sınavı ölüm kalım meselesi veya ciddi bir var oluş meselesi olarak görmemeleri

● ‘Ben bunu yapamam’, ‘Sınavlarda hiçbir zaman başarılı olamadım’ gibi düşünceleri bir kenara bırakmaları gerekiyor.