LGS öncesi son tüyolar

Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kuntay Arcan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava sayılı günler kala, anne babaları çocuklarının kaygı düzeylerini azaltmaları için uyardı. Dr. Arcan, “Kaygı bulaşıcıdır. Anne babasını kaygılı gören çocuk da kaygılanır. Kaygı azalır, başarı artar” dedi. Arcan, sınavdan önceki son hafta için önerilerini 7 başlıkta topladı:

1 - Uykuyu düzene oturtun

Sağlık açısından önemli olduğu kadar, uykunun öğrenmeye etkisi de göz ardı edilmemeli. Temel prensip, çocuğun ertesi sabah kalkacağı saatten 9 saat önce uyuması. Yani eğer sınav sabahı 07:00’de kalkacaksa 22:00’a kadar uyumuş olması gerekiyor.

2 - Ekran süresini azaltın

Sınav öncesi bilgisayar, tablet ya da cep telefonu başında geçirilen süre kısıtlanması en kritik aşama. Eskiden yatmadan önce kitap okuma alışkanlığı vardı. Ancak artık, gençler uyumadan önce sosyal medya hesaplarını kontrol etmek, oynadığı oyuna yeni bir güncelleme gelmiş mi diye bakmak istiyor. Bu da uykuya dalma zamanını giderek geciktiriyor. Bu alışkanlık değiştirilmeli.

3 - Beslenme düzeninde değişiklik yapmayın

Sınavdan önce çocukların kendilerini rahatsız edebilecek ya da bilmediği yiyeceklerden uzak durması gerekiyor.

4 - Keyfe yer açın

Sınavdan önceki günlerde çocuklar kendilerini yoran, gerginliğe neden olan etkinliklerden uzak dursun. Bunun yerine ilgi alanlarına göre müzik dinleyip film izleyebilirler ya da sanatla uğraşabilirler. Uzun seyahatler ve yorucu etkinliklerden kaçının.

5 - Sınav yerini önceden görün

Çocukların ilk kez görecekleri, sınıflarına girerek sırasına oturacakları bir okulda kendilerini yabancı hissederek kaygılanabilirler. Ancak soruları çözmeye başladıkça o yabancı ortamda ona en tanıdık gelen şey sorular olur. Yani sınavdan önce kaygılanmaları olağandır. Bilsinler ki o kaygı, o sorularla beraber azalır.

6 - Üç gün önce ders çalışmayı bırakın

Her çocuğun ders çalışma düzeni ve kaygı seviyesi farklı olmasına karşın son dakikaya kadar ders çalışmamak gerekiyor. Son ana kadar ‘Acaba şunu biliyor muyum? Bunu da hatırlıyor muyum?’ gibi soruları akla getirmek, kaygıyı artırabilir. Üç gün önce soru çözmeyi bırakmak gerekiyor.

7 - Rahat kıyafetler giyin

Öğrencilerin her zamanki gibi bir kahvaltıyla güne başlamalarını ve rahat kıyafetler giymelerini tavsiye ediyorum. Çocuklar hava koşullarını gözeterek ve kendi özelliklerini bilerek giyinsin.

ANNE-BABALARIN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Anne babaların, sınavdan önce ya da sonra çocuklarının yanında olduklarını hissettirmesinin en önemli destek olduğunu anlatan Dr. Arcan, “Çocuğun ihtiyacını anne baba duymalı. O ‘Biraz sınavdan konuşalım’ dediğinde, ‘Bırak artık sınavı, bak az kaldı zaten’ demesinler. Ya da çocuk sınavdan bahsetmek istemediğinde ‘Bak bu da varmış’ diye konuya devam etmesinler” dedi. Dr. Arcan, sınav sonucunda istenen ya da beklenen başarının elde edilememesi halinde bu deneyime de bir kazanç gözüyle bakılması gerektiğini belirterek, “Bu sınav onların hayatlarındaki tek sınav olmayacak. Konuya eğitim hayatlarına dair yapılması gerekenler, öz disiplinin sağlanması ya da çocuğun öğrenmesinin önündeki engellerin kaldırılması için yapılması gerekenler diye bakılması sonraki yıllar için önemli” diye konuştu.