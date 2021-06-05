Binlerce 8. sınıf öğrencisi aylar süren LGS maratonunun sonuna geldi. Hazırlıklar tamamlandı ve saatler sonra istedikleri liseye girebilmek için ter dökecekler. Her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için yapılan hazırlıklar arasında LGS sabahı yapılacak kahvaltı da yer alıyor. Haberimizde, LGS sabahı ne yenmeli? LGS sabahı kahvaltı nasıl olmalı, neler yapılmalı? sorularının yanıtlarını ve uzmanların mutlaka uyulmasını tavsiye ettiği önerileri bir araya getirdik…

LGS’DEN ÖNCE NELER YAPILMALI?

Dengeli beslenme ve düzenli uyku hem konsantrasyon hem de bilişsel gelişim açısından tüm yıl boyunca oldukça önemli sınava kısa süre kala daha da önem kazanıyor…

Öğrencilere verilecek en önemli tavsiyelerden biri şimdiye kadar tüketmediği herhangi bir besini sınavdan bir gün önce asla denemeyin. Vücudunuzun bu besine nasıl bir tepki vereceğini önceden kestirmek mümkün olmadığı için uzak durmaya çalışın. Çünkü daha önce tüketilmeyen besinler, bağırsak düzeninde bozulmaya, gaza veya hazımsızlığa yol açabilir.

Hem zehirlenme hem de mide bağırsak problemlerine yol açabileceği için sınavdan önce dışarıdan yemek yememeye dikkat edin. Evde az yağ il pişirilmiş ve sevdiğiniz yemekleri tercih edin.

Akşam saatlerinden itibaren uykunuzun kaçmaması için kafein içeren içecekleri almayı bırakın. Stres nedeni ile uykusuzluk yaşayabileceğiniz için daha önce kullandığınız bir bitki çayı varsa rahat bir uyku için bu bitki çayını içebilirsiniz.

Stres arttıkça tatlı isteği de artabilir. Bu da aşırı çikolata ve şeker tüketimine neden olabilir. Bu tarz yiyecekleri tüketiyorsanız bile sınırlı olmasına dikkat edin.

Tatlı ihtiyacınızı karşılamak için taze meyve veya kuru meyveleri tercih etmeye çalışın. Ancak her zamankinden fazla olmamasına dikkat edin.

Bağırsak hareketlerini artırmamak için gaz yapıcı kuru baklagillerden uzak durmaya çalışın.

LGS SABAHI NE YENMELİ KAHVALTI NASIL OLMALI?

Yapılan pek çok araştırma sınav sabahı güzel bir kahvaltı yapanların dikkat ve başarı oranlarının daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştır. O nedenle LGS sabahı kahvaltı da her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır.

Eskiden bu yana sınav sabahı şeker tüketilmesi zihni açacağı düşüncesi hakimdir ama bunun bilimsel bir dayanağı yoktur. Üstüne sınav sırasında sorun yaşanmasına neden olabilir.

Diğer yandan LGS sabahı yapılacak kahvaltıda mutlaka protein içeren yiyecekler bulunmalı. Eğer kahvaltıda protein ulunmazsa, şekerli yiyecekler kan şekerini hızla yükselir, bunun sonucunda ise vücut aşırı insülin salgılar ve ani şeker düşmesi yaşanır. Bu durum ise, uyku hali, konsantrasyon bozukluğu ve fenalık hissine kadar çeşitli sıkıntılara yol açabilir. Kahvaltıda protein kaynağı olarak, yumurta, peynir ya da süt tercih edilebilir.

- Sınav esnasında susamaya yol açabilecek, sucuk, pastırma gibi aşırı tuzlu besinlerden uzak durulmalıdır.

- Kahvaltı sırasında içecek olarak meyve suyu, süt, bitki çayları ya da siyah çay tercih edilebilir. Fakat normalde güne kahve ile başlayan öğrencinin sınav sabahında değişiklik yapmasına gerek yoktur.

LGS sınav sabahında en doğru olan davranış tarzı her zamanki rutin kahvaltıya devam etmek olabilir. Hem öğrenciler hem de veliler sınav sabahında fazla titiz davranarak performansı ve başarıyı artırmayı planlıyor. Ancak vücudun alışık olmadığı şekilde davranılması dengenin bozulmasına neden olurken sınav sırasında da beklenmedik etkilere yol açabiliyor. Bu nedenle özellikle aileler sınava girecek gencin üzerine daha fazla düşerek stresini artırmamaya dikkat etmelidir.

LGS İÇİN SINAV KAHVALTISI ÖRNEĞİ

Örnek 1

2 -3 dilim ekmek

1 adet yumurta

1 -2 dilim peynir

1 tatlı kaşığı bal ya da reçel ya da 1 meyve ya da 2-3 kuru kayısı

Domates-salatalık-biber

4 -5 zeytin

1 bardak süt (daha önce de içme alışkanlığı varsa)

Örnek 2

1 tost

1 adet yumurta

3-4 parça ceviz

Salatalık - domates

1 bardak taze meyve suyu veya meyve











