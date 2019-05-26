LGS sınavı ne zaman?

Liselere Geçiş Sınavı için nefesler tutuldu. Güzel bir lise hayal eden 8. sınıf öğrencileri sınava hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sınavın ne zaman yapılacağını sorgulamaya başladılar. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

LGS NE ZAMAN?

Liselere Geçis Sınavı (LGS) 1 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek. Birinci oturum Türkiye saati ile 09.30´da ve ikinci oturum 11.30´da başlayacak. Birinci oturumda, 8´inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

2019 LGS SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sözel Bölüm: Toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.

Türkçe: 20

T.C. İnkılap: 10

İngilizce: 10

Sayısal Bölüm: Toplam 40 soru sorulacak ve 60 dakika süre verilecek.

Matematik: 20

Fen Bilimleri: 20