LGS sıralamasını matematik soruları belirleyecek!

1 milyon 700 bin dolayında adayın ter döktüğü sınav, iki bölümden oluşuyordu; sözel ve sayısal...

Sınavın zorluk derecesi de iki bölümden oluşuyordu; çok kolay ve çok zor...

Sınavdan çıkan öğrencilerin psikolojisi de iki bölümden oluşuyordu; gülerek ve ağlayarak…

Sınava katılanların yüzde 10’unun kazanacağı bir sınavın zor olacağı, daha baştan belliydi…

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Şimdi gelelim sınavın değerlendirilmesine...

TÜRKÇE: Muhakeme soruları ön planda

Paragraf soruları geçen yıldan daha fazla geldi. Görsel okuma, grafik yorumlama ve muhakeme soruları ön plandaydı. Türkçede sahip olduğu becerileri günlük hayatla ilişkilendirebilen öğrencilerin fark yaratacağı bir sınav olduğunu gördük. Verilen bilgiyi grafik ve görsellerle eşleştirip çıkarımlar yapmasını gerektiren ayırt edici sorularla karşılaştık. Türkçe soruları kolaydı, ayırt edici 2-3 soru vardı.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Sorular okuduğunu anlamaya yönelik

Kavram ve muhakeme gücüne dayalı bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. Sınavın orta seviyedeki sorulardan oluştuğunu söylemekte yarar var. Sorular, okuduğunu anlamaya yönelik ve kavramları sorguluyor.

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: Kavramları bilen başarılı olur

Özellikle terim ve kavramları iyi bilen ve yorumlayan öğrencilerin başarılı olacağı bir sınavdı. Sorularda verilen bilginin analiz edilerek düşünme becerisi ve kavram bilgisinin sorgulandığı görülüyor.

İNGİLİZCE: Kelime bilgisi sorgulandı

Tablo, grafik ve görselleri yorumlayabilme becerilerini ölçen sorulardan oluşmuş. Sınavda sadece kelime bilgisi değil, öğrencilerin analiz yaparak sonuca ulaşma becerileri de ölçülmüş. Farklı ünitelerdeki kelimelerin aynı soruda harmanlandığı görülüyor.

MATEMATİK: Sonucu belirleyen test olacak

Matematik soruları zordu. Bu konuda tüm öğrenciler hemfikir. Birden fazla kazanımın birleştirilmesi ile oluşan sorular, yayımlanan örnek sorulara göre daha zorlayıcıydı. Güncel hayatla ilişkilendirilmiş, yoruma dayalı, birden fazla işlem gerektiren, çeldiricisi yüksek sorularla karşılaştık.

FEN BİLİMLERİ: Çeldirici sorular ayırt edici olacak

Orta zorluktaydı. Günlük hayattan örnekler içeren ve yorum gerektiren sorular ağırlıktaydı. Yıl içerisinde yayınlanan örnek sorular ile sınav soruları paralellik gösteriyor. Sorular özenle hazırlanmış. Bazı seçeneklerdeki güçlü çeldiriciler, öğrencileri sıralamada etkili olacak.



