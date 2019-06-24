LGS sonuçları açıklandı! MEB sınav sonucu sorgulama...

LGS sonuçları için bugün heyecanlı bir bekleyiş söz konusuydu. 1 Haziran'da gerçekeleşen LGS'nin sonuçları 24 Haziran'da açıklanacaktı. Lise adayları sabahın ilk ışıklarından bu yana MEB'in sitesini ziyaret etmeye başladı. Sıkça sorulan soru ise "LGS sonuçları açıklandı mı?" şeklindeydi.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı büyük beklentiye saat 10.00'da son verdi. MEB'in resmi sitesinden sonuçlar ilan edildi. Daha sonra yüz binler siteye akın etti ve yoğunluk oluştu.

LGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SORU İPTALİ YOK

Buna göre, 2019 Merkezi Sınavı 1 Haziran 2019'da sözel bölümü saat 09.30, sayısal bölümü saat 11.30'da başlayan iki oturum halinde uygulandı.

Sözel bölümde öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil alt testlerinde toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika cevaplama süresi verildi. Sayısal bölümde yer alan Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerinde toplam 40 soru soruldu ve öğrencilere 80 dakika süre verildi.

Merkezi sınava 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu, bu öğrencilerden 1 milyon 29 bin 555'i sınava katıldı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 8. sınıftan mezun olan öğrencilerin yüzde 85,08'i merkezi sınava katıldı.

Sınav sonrasında her iki oturuma ait hiçbir soru iptali olmadı.