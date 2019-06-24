LGS sonuçları açıklandı! MEB sınav sonucu sorgulama...
Haziran ayının ilk günü gerçekleşen LGS'nin sonuçları bugün açıklandı. Sonuçlar açıklanmadan önce lise adayları sabah saatlerinden itibaren "LGS sonuçları açıklandı mı?" sorusunu yöneltiyordu. MEB heyecan katsayısını daha fazla yükseltmeden sonuçları 10.00'da ilan etti. Bu duyuru sonrası ise büyük bir yoğunluk oluştu ve hala sonucu öğrenemeyenler ziyaretlerini sürdürüyor.
LGS sonuçları için bugün heyecanlı bir bekleyiş söz konusuydu. 1 Haziran'da gerçekeleşen LGS'nin sonuçları 24 Haziran'da açıklanacaktı. Lise adayları sabahın ilk ışıklarından bu yana MEB'in sitesini ziyaret etmeye başladı. Sıkça sorulan soru ise "LGS sonuçları açıklandı mı?" şeklindeydi.
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı büyük beklentiye saat 10.00'da son verdi. MEB'in resmi sitesinden sonuçlar ilan edildi. Daha sonra yüz binler siteye akın etti ve yoğunluk oluştu.
SORU İPTALİ YOK
Buna göre, 2019 Merkezi Sınavı 1 Haziran 2019'da sözel bölümü saat 09.30, sayısal bölümü saat 11.30'da başlayan iki oturum halinde uygulandı.
Sözel bölümde öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil alt testlerinde toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika cevaplama süresi verildi. Sayısal bölümde yer alan Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerinde toplam 40 soru soruldu ve öğrencilere 80 dakika süre verildi.
Merkezi sınava 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu, bu öğrencilerden 1 milyon 29 bin 555'i sınava katıldı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 8. sınıftan mezun olan öğrencilerin yüzde 85,08'i merkezi sınava katıldı.
Sınav sonrasında her iki oturuma ait hiçbir soru iptali olmadı.