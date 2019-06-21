LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haziran ayının başında gerçekleştirilen LGS (Liseye Geçiş Sınavı) için bekleyiş sürüyor. LGS’ye giren adaylar MEB tarafından açıklanacak sınav sonucunu bekliyor. Peki, LGS sonuçları belli oldu mu? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlığın yayımladığı Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre LGS sınavının sonuçları, 24 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

LGS tercih kılavuzu, sınav sonuçlarının MEB tarafından açıklanmasının ardından yayınlanacak.

TERCİH İŞLEMLERİNİN YAPILACAĞI YERLER

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.



