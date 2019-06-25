LGS sonuçları açıklandı, şimdi ne olacak?

Sınavla öğrenci alacak okul sayısı bin 526. Okulların toplam kontenjanı da 139 bin 120. Özel kolejler ve köklü yabancı okullar, liselere kabul işlemlerini, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS merkezi sınav sonuçlarına göre yapacak. İlk önce özel okullar için kayıt takvimi başlayacak. Bu okulların kayıt takvimi MEB tarafından açıklanacak. Önce yabancı özel okullar, ardından da devlet liseleri kayıt alacak. Böylece MEB, devlet liselerine yerleştirmelerde özel okullara kesin kayıt yaptıranları sistemin dışında tutacak.

SINAV PUANI EŞİT OLURSA

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde önce okul başarı puanı üstünlüğüne, eşitliğin yine sürmesi durumunda ise sırasıyla 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak. Eşitliğin yine devam etmesi durumunda sırasıyla okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliğine bakılacak. Eşitlik yine devam ediyorsa öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılacak. Sınavsız yerel yerleştirme ise öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanını üstünlüğüne ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.