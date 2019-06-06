LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

8. sınıf öğrencileri hayal ettikleri lisede okuyabilmek adına 1 Haziran'da LGS'ye girdiler. Sınav tamamlandı ertesi gün soru ve cevaplar açıklandı sıra geldi, sonuçlara... Sınavın sonuçları MEB'in daha önce yayımladığı kılavuzda açıklanmıştı. Buna dikkat etmeyenler şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor.

LGS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

2019 Lisere Geçiş Sistemi (LGS) soru ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden biraz öğrencilerin erişimine açıldı. Soru ve cevaplar yayımlanır yayımlanmaz büyük bir yoğunluk oluştu. LGS soru ve cevaplara erişmek için aşağıdaki linke tıklayınız...

2019 LGS SORU VE CEVAPLARI

LGS sonuçları ise 24 Haziran Pazartesi günü açıklanacak.

SINAVSIZ YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018’de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.