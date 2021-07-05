LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları 2021

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR 2021?

LGS tercihleri 5 Temmuz’da başladı, 16 Temmuz 2021 tarihinde son bulacak. Öğrenciler, tercih işlemlerini e-okul üzerinden gerçekleştirecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 LGS tercihleri 5 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 16 Temmuz saat 17.00’ye kadar devam edecek.

2021 LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB’in yaptığı açıklamaya göre, 2021 LGS yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden açıklanacak.

2021 LİSE YERLEŞTİRMELERİ NASIL OLACAK?

Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS)ye giren öğrenciler "Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullara", sınava girmeyen öğrenciler ise "Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar" için tercih yapabilecek.

LGS’ye girmeyen "Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar" tercih ekranı açılmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, puanıyla bir okula giremeyen öğrenciyi sınavsız tercih ettiği yerleri dikkate alarak yerleştirecek. Bu noktada önemli olan adres olacak.

TERCİH ROBOTU GÜNCELLENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelledi.

Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2020 yıllına ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.

MERKEZİ YERLEŞTİRMEDE 10 TERCİH YAPILABİLECEK

Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecekler.

YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Kılavuza göre, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme kriterlerinden çıkartıldı.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.

TÜM ÖĞRENCİLER YEREL YERLEŞTİRME TERCİHİ YAPACAK

Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.