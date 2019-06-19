LGS sonuçları sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi sınavının üzerinden günler geçerken sonuçlar için oluşan beklenti de gitgide artıyor. MEB sınav takviminde net tarihi lise adaylarıyla paylaşmıştı fakat saat konusunda bir duyuru yapmamaıştı. Şimdi öğrenciker kafa karışıklığını ortadan kaldırma adına "LGS saat kaçta açıklanacak?" sorusunu yöneltiyor.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları ise 24 Haziran Pazartesi günü açıklanacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağına dair ise bir bilgi henüz yok. Geçen yıl sonuçlar saat 16.00'da açıklanmıştı.

LGS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANIR?

LGS tercih kılavuzu için sonuçların açıklanması bekleniyor. LGS sonuçları 24 Haziran açıklanacak. Kılavuzun da hemen ertesi gün yayımlanması bekleniyor. Tercih başvurularının ise temmuz ayının ilk haftası başlaması bekleniyor.

TERCİH İŞLEMLERİNİN YAPILACAĞI YERLER

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.