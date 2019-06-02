Dün gerçekleşen LGS sınavında, çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Türkiye saatiyle birinci oturum 09.30, ikinci oturum ise 11.30’da başladı. Öğrencilere birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltildi.

Sınav 12.50'de sona erdi. Sınav çıkışı öğrenciler sayısal soruların zorluğundan bahsederken en çok araştırılan konu soru ve cevaplar oldu. Sıklıkla yöneltilen soru ise "LGS soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?" şeklindeydi.

SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Liselere Geçiş Sistemi sınavı soru ve cevapları hakkında MEB'den yapılmış net bir açıklama yok. Soru ve cevapların bugün öğlen saatlerinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar ise 24 Haziran'da açıklanacak.

MEB'DEN SINAV SONRASI AÇIKLAMA

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer "Sınava yurt içinde 1 milyon 73 bin 456, yurt dışında 557 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu. Sınavın her iki oturumu da herhangi bir sorun olmadan tamamlandı." dedi.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava 1 milyon 74 bin 13 öğrencinin başvurduğunu belirterek "Sınavın her iki oturumu da herhangi bir sorun olmadan tamamlanmıştır." dedi.

Bugün gerçekleştirilen LGS sınavına ilişkin açıklamalarda bulunan Özer, iki oturum şeklinde yapılan sınavın il ve ilçelerde 953 ve yurt dışında 15 olmak üzere toplam 968 sınav merkezinde gerçekleştirildiğini bildirdi. Özer, sınava ilişkin şu bilgileri verdi: "Sınavda toplam 3 bin 769 bina ve 63 bin 85 salon kullanılmıştır. Sınavın her iki oturumu da herhangi bir sorun olmadan tamamlanmıştır. Sınavda engeli, sağlık sorunu veya özel durumu olan adaylarımıza kılavuzda belirtilen her türlü destek sağlandı. Bu kapsamda 5 bin 424 öğrencimiz tek kişilik salonda ve 154 öğrencimiz de hastanede sınava girmişlerdir. Dolayısıyla bu durumda olan öğrencilerimiz hiçbir sıkıntı çekmeden bulundukları yerlerde sınava rahatlıkla girebildiler. Sınava yurt içinde 1 milyon 73 bin 456, yurt dışında 557 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu."

Özer, sınavın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde büyük emek veren Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy'a ve çalışma arkadaşlarına, tüm il ve ilçe milli eğitim müdürlerine, okul müdürlerine ve sınavda görev alan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Millî Eğitim Bakanlığının "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu"nda yer alan takvime göre merkezi sınav sonuçları, 24 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

SINAVSIZ YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018’de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.