LGS soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? Sonuç ne zaman açıklanacak?

2019 LGS sınavı sona erdi. 155 dakika süren maraton sonrası öğrenciler sonuç hakkında fikir edinebilmek ve yaptıkları yanlışları görebilmek adına soru ve cevapları araştırmaya başladı. Yaklaşık bir milyon öğrencinin ilettiği soru ise "LGS soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?" şeklinde... Soru ve cevapların ardından bu sefer de sonuçlar araştırılmaya başlanacak. İşte detaylar...

SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Liselere Geçiş Sistemi sınavı soru ve cevapları hakkında MEB'den yapılmış net bir açıklama yok. Soru ve cevapların yarın açıklanması bekleniyor. Sonuçlar ise 24 Haziran'da açıklanacak.

SINAVSIZ YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018’de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.