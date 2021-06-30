Binlerce genç iyi bir üniversite kazanmanın yolunun iyi bir liseden geçtiğinin bilincinde. Bu bilinçten hareketle de Liselere Geçiş Sınavı olan LGS’ye 6. Sınıftan itibaren çalışmaya başlıyorlar. Özellikle 8. Sınıfa geldiklerinde kaçınılmaz olarak büyük bir stresle de karşı karşıya kalıyor. Emeklerinin karşılığını almak isteyen binlerce öğrencinin gözü kulağı LGS sonucundaydı. 30 Haziran’da açıklanan sonuçlara göre, öğrenciler 2021 LGS tercih kılavuzunu temel alarak tercihlerini yapacaklar.

2021 LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

6 Haziran’da yapılan LGS 30 Haziran tarihinde açıklandı. Öğrenciler aldıkları puana göre tercih kılavuzlarına bakarak seçim yapacak. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullara olmak üzere 3 grupta tercih yapacak öğrenciler için MEB 2021 yılı tercih kılavuzunu yayınladı.

MEB 2021 YILI TERCİH KILAVUZU

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesinden alınan bilgilere göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı. Bu kontenjan ve puanlara göre öğrenciler tercihlerini yapacak.

2021 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Bununla birlikte 2020’de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.

Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek. Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız olarak öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı.

2021 YILI MERKEZİ SINAV PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TERCİH REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YEREL YERLEŞTİRME TERCİH REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ