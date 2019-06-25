LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? LGS kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçlarının dün açıklanmasının ardından ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ve tercihlere esas kontenjan tabloları da bugün açıklanıyor. Peki, LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? LGS kontenjan tabloları ve LGS kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ve tercihlere esas kontenjan tabloları bugün açıklanıyor. Sınav sonuçlarına göre yerleştirme yapılacak okulların tablolarında, 2018’de o okullara yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de öğrencilerin tercihlerine rehberlik etmek amacıyla verilecek.

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