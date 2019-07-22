LGS tercih sonuçları açıklandı! MEB LGS sonuç sorgulama...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 1 Haziran'da yapılmış sonuçlar 24 Haziran'da açıklanmış LGS tercihleri 1-12 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı. Sonuçların 22 Temmuz'da açıklanacağı daha önceden biliniyordu fakat MEB sonuç saatine ilişkin bir açıklama yapmamıştı.

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

MEB açıklama yapmayınca adaylar da geceden bu yana "LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusu yoğun bir şekilde yöneltildi. Milli Eğitim Bakanlığı saat 09.00'da bu büyük heyecana son verdi ve LGS tercih sonuçlarını açıkladı. Sonuçları öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

LGS TERCİH SONUÇLARI

Yerleştirme işlemleri

Önce merkezi yerleştirme işlemleri yapılacak. Merkezi yerleştirme tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşen öğrenciler için yerel yerleştirme veya pansiyonlu okul yerleştirmesi yapılmayacak.

Merkezi yerleştirme ile bir okula yerleşemeyen öğrenciler önce yerel yerleştirme tercihlerine yerleştirilmeye çalışılacak. Yerel yerleştirme ile bir okula yerleşemeyen öğrenciler varsa pansiyonla okul tercihlerine yerleştirilecek, yoksa açık liseye düşecekler.

Kimler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilir?

● Hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar. Bu adayların hem yerel yerleştirme hem merkezi yerleştirme hem de pansiyonlu okullar için tercih yapabilecekler.

● Merkezi yerleştirme ile bir okula yerleşmiş olan öğrenciler yeniden merkezi yerleştirme tercihi yapabilirler. Yeni tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen adayların kayıtları daha önce yerleştirildikleri okulda devam eder.

● Yerel yerleştirmeyle bir okula yerleşen öğrenciler merkezi yerleştirme için başvuruda bulunabilirler, yerleşemezlerse kayıtları daha önce yerleştirildikleri okulda kalır.