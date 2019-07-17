LGS tercih sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? Tercih işlemlerinin bitiyle birlikte bu soru gündem olmuştu. Sonuç açıklama tarihi yaklaştıkça aramalar iyice hızlandı. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) tercihler sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilirken daha sonra nakil başvuruları başlayacak.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri 1-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. Lise adayları en güzel lisede öğrenim görmek isterken tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. Tercihlerin ardından ise nakil başvuruları başlayacak. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yerleştirme işlemleri

Önce merkezi yerleştirme işlemleri yapılacak. Merkezi yerleştirme tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşen öğrenciler için yerel yerleştirme veya pansiyonlu okul yerleştirmesi yapılmayacak.

Merkezi yerleştirme ile bir okula yerleşemeyen öğrenciler önce yerel yerleştirme tercihlerine yerleştirilmeye çalışılacak. Yerel yerleştirme ile bir okula yerleşemeyen öğrenciler varsa pansiyonla okul tercihlerine yerleştirilecek, yoksa açık liseye düşecekler.

Kimler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilir?

● Hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar. Bu adayların hem yerel yerleştirme hem merkezi yerleştirme hem de pansiyonlu okullar için tercih yapabilecekler.

● Merkezi yerleştirme ile bir okula yerleşmiş olan öğrenciler yeniden merkezi yerleştirme tercihi yapabilirler. Yeni tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen adayların kayıtları daha önce yerleştirildikleri okulda devam eder.

● Yerel yerleştirmeyle bir okula yerleşen öğrenciler merkezi yerleştirme için başvuruda bulunabilirler, yerleşemezlerse kayıtları daha önce yerleştirildikleri okulda kalır.



