LGS tercih sonuçları öğren! LGS tercih sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecek öğrencilerin katıldığı LGS 2021 yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. Öğrenciler, LGS tercihleri sonucunda eğitim görmeye hak kazandıkları liseleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinden öğrenebilecek. İşte, 2021 LGS tercih sonuçları hakkında son bilgiler...

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, MEB Liselere Geçiş Sistemi LGS kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" internet adresinden açıkladı.

Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

LGS 2021 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.

LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) NEDİR?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sisteminin genel adıdır.

Sınavı kazanan öğrenciler; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselerde eğitim almaya hak kazanır.

Sınavda belirlenen başarı sınırına ulaşamayan öğrenciler, adrese dayalı okul tercihinde bulunabilir ve merkezi sınavla öğrenci almayan okullarda okumayı tercih edebilir. Öte yandan sınava girmek zorunlu değildir.

LGS'de altı temel ders için; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil (İngilizce), Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi gibi... Tek günde ve iki oturum hâlinde bir sınav yapılır.