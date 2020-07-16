LGS tercih ve yerleştirme takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre 16-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında özel öğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları tamamlanacak.

Yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınmasına 20-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanların 10 Ağustos tarihinde ilan edilecek.

Açıklanan takvime göre 10-14 Ağustos tarihleri arasında yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları alınacak ve sonuçları 17 Ağustos’ta açıklanacak.

2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve onların sonuç ilanı da 24 Ağustos’ta açıklanacak.

Boş kalan kontenjanların durumu

24-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları alınacak.

Öte yandan yatılılık başvurularının okul ve kurumlarca alınması 26-27 Ağustos tarihinde olacak.

Takvime göre 28 Ağustos tarihinde il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması, yatılılık yerleştirme sonuçlarının ilanı ve e-pansiyon üzerinden kayıtların sisteme işlenmesi yapılacak.

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılının 31 Ağustos 2020 tarihinde açılacağı ifade edildi.







