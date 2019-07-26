LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte nakil tarihleri...

LGS'de yeni sürece giriliyor. LGS tercih sonuçlarınn açıklanmasının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen veya istediği okulu kazanamayan öğrenciler için yeni fırsat söz konusu... Öğrenciler boş kontenjanlar için tercih yapacaklar. Peki nakil işlemleri hangi tarihte?

İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN?

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

Bu kapsamda 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos’ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos’ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos’ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül’de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.