İyi bir üniversiteye giden yol öncelikle iyi bir liseden geçiyor. 8. Sınıf öğrencileri de yaklaşık 2 hafta önce istedikleri liseye gidebilmek için LGS sınavında ter döktü. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından 2021 LGS tercih kılavuzunun yayınlanması heyecanla bekleniyor....

2021 LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2021 LGS sonuçları 30 Haziran tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinden açıklandı. Ancak henüz 2021 LGS tercih kılavuzu yayımlanmadı.

LGS BİRİNCİLERİ BELLİ OLDU MU?

2021 LGS birincileri sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2021?

LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak LGS tercih kılavuzunun yayımlanmasından kısa süre sonra LGS tercihlerinin başlaması bekleniyor.

LGS SINAVINA İTİRAZ NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.

b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya bankamatik, internet bankacılığı aracılığıyla ya da https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul sistemi veya https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.