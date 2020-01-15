LGS ve YKS adaylarına tavsiyeler

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal LGS ve YKS adaylarına yarı yıl tatilini nasıl değerlendireceklerine dair önemli ipuçları verdi.

15 Ocak 2020, Çarşamba 08:00 Son Güncelleme:
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LGS ve YKS adaylarına tavsiyeler

● Tatil için bir hedef belirlemek ve bu hedefe erişmek için belli bir program dahilinde çalışmaları planlamak ilk iş olmalı.

● Tatili değerlendirme hedefi belirlenirken de sınavda karşılığı olan her derse belirli bir zaman ayrılmalı.

● Tatil, bir şekilde biten dönemin derlenme, toparlanma ve rötuş süreci olarak da değerlendirilebilir.

● Bu dönemde uyku ve beslenme düzenini bozacak girişimlerden uzak durmak gerekir.

● Evde ders çalışma ortamı olmayanlar yakınlarındaki bir kütüphanenin sessizliğinden istifade edebilirler.

● Bu dönemin en can alıcı düşmanı adayların ‘sınırsız sosyal medya düşkünlüğü’ ve ‘hazır tatil, izlemediğim dizilerin tüm sezonlarını bitireyim’ çabası olabilir. Kontrollü kullanıma ‘evet’ kontrolsüz bağımlılığa özellikle bu dönemde ‘hayır’.

● Adaylar test çözerek çalışmalarını sürdürmeli.

● Çalışma ve dinlenme aralığını iyi planlamak ve dinlenirken özellikle zihni yoracak eylemlerden uzak durmalı.

● Tatil döneminde birkaç deneme sınavı uygulamak da yararlı olur. Bunu da gerçek sınav koşullarında yaparlarsa deneyimlerini artırırlar.

● Arada bir evden dışarı çıkıp soğuk havada gezmek zihnin direncini artırır. Sinema veya tiyatroya giderek ders dışında da bir yaşamın olduğunun farkına varmaları yararlı olabilir.

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