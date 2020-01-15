LGS ve YKS adaylarına tavsiyeler
Eğitim Uzmanı Salim Ünsal LGS ve YKS adaylarına yarı yıl tatilini nasıl değerlendireceklerine dair önemli ipuçları verdi.
● Tatil için bir hedef belirlemek ve bu hedefe erişmek için belli bir program dahilinde çalışmaları planlamak ilk iş olmalı.
● Tatili değerlendirme hedefi belirlenirken de sınavda karşılığı olan her derse belirli bir zaman ayrılmalı.
● Tatil, bir şekilde biten dönemin derlenme, toparlanma ve rötuş süreci olarak da değerlendirilebilir.
● Bu dönemde uyku ve beslenme düzenini bozacak girişimlerden uzak durmak gerekir.
● Evde ders çalışma ortamı olmayanlar yakınlarındaki bir kütüphanenin sessizliğinden istifade edebilirler.
● Bu dönemin en can alıcı düşmanı adayların ‘sınırsız sosyal medya düşkünlüğü’ ve ‘hazır tatil, izlemediğim dizilerin tüm sezonlarını bitireyim’ çabası olabilir. Kontrollü kullanıma ‘evet’ kontrolsüz bağımlılığa özellikle bu dönemde ‘hayır’.
● Adaylar test çözerek çalışmalarını sürdürmeli.
● Çalışma ve dinlenme aralığını iyi planlamak ve dinlenirken özellikle zihni yoracak eylemlerden uzak durmalı.
● Tatil döneminde birkaç deneme sınavı uygulamak da yararlı olur. Bunu da gerçek sınav koşullarında yaparlarsa deneyimlerini artırırlar.
● Arada bir evden dışarı çıkıp soğuk havada gezmek zihnin direncini artırır. Sinema veya tiyatroya giderek ders dışında da bir yaşamın olduğunun farkına varmaları yararlı olabilir.