Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LGS ve YKS'nin yapıldığı günlerde sınırlı bir sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiğini açıkladı. 20 Haziran günü 09.00-15.00 saatleri arasında, 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00, 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler."









LGS VE YKS'nin sınav saatleri

LGS: 20 Haziran Cumartesi günü tüm yurt genelinde yapılacak LGS sınavında birinci oturum 09.30'da başlayacak.

LGS ikinci oturum sınavı ise 11.30'da başlayacak.

Birinci oturum 75 dakika, ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.

YKS: ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2020 YKS sınavları 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 2020 Cumartesi 10.15

2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 2020 Pazar 10.15

2020-YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar 15.45

Sokağa çıkma kısıtlaması hangi saat aralığında uygulanacak?

YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00, 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,' LGS'nin yapılacağı 20 Haziran günü 09.00-15.00 saatlerinde istisnalar hariç 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak' denildi.

Sınava gireceklerden toplu taşıma kullananların bir yakını, özel araçla gelinmesi halinde sürücüyle adayın bir yakını kısıtlamaya tabi olmayacak. Adaylar, yakınları ve görevlilerin toplu ulaşımında aksama olmaması için belediyeler gerekli tedbirleri alacak, ihtiyaca göre sefer sayısı artırılacak.

Bilet alanlar seyahat edebilecek mi?

Şehirler arası toplu ulaşım araçlarından bilet almış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

Nereler açık olacak?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak saatlerde fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlı üretim ve satışı yapılan iş yerleri açık olacak.

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