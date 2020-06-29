Türkiye LGS ve YKS için 5 bin 679 gence geçici kimlik belgesi düzenlendi

LGS ve YKS için 5 bin 679 gence geçici kimlik belgesi düzenlendi

Türkiye

LGS ve YKS için 5 bin 679 gence geçici kimlik belgesi düzenlendi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, LGS ve YKS'de hiçbir öğrencinin emeği boşa çıkmasın diye hafta sonu 5 bin 679 genç için geçici kimlik belgesi düzenlediklerini açıkladı.

29 Haziran 2020, Pazartesi 12:55 Son Güncelleme:
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Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada, iki haftalık sınav sürecinde bir tek gencin bile emekleri boşa gitmesin diye 2 bin 500'ü aşkın fedakar nüfus personelinin nöbette oldukları belirtildi.

Açıklamada, "Geçici kimlik belgesi düzenlediğimiz 5 bin 679 gencimizin umutlarına ortak olmanın mutluluğu içerisindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

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