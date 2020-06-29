LGS ve YKS için 5 bin 679 gence geçici kimlik belgesi düzenlendi
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, LGS ve YKS'de hiçbir öğrencinin emeği boşa çıkmasın diye hafta sonu 5 bin 679 genç için geçici kimlik belgesi düzenlediklerini açıkladı.
29 Haziran 2020, Pazartesi 12:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada, iki haftalık sınav sürecinde bir tek gencin bile emekleri boşa gitmesin diye 2 bin 500'ü aşkın fedakar nüfus personelinin nöbette oldukları belirtildi.
Açıklamada, "Geçici kimlik belgesi düzenlediğimiz 5 bin 679 gencimizin umutlarına ortak olmanın mutluluğu içerisindeyiz." ifadeleri kullanıldı.