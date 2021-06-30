LGS yüzdelik dilim nedir? Genel yüzdelik dilim hesaplama

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler bu sefer de tercih sürecine hazırlanıyor. LGS tercih kılavuzu merakla beklenirken, hem öğrenciler, hem de aileler, LGS tercihlerinin nasıl yapılması gerektiği, yüzdelik dilimin nasıl hesaplanacağı konusunda araştırma yapmaya başladı. Peki, LGS yüzdelik dilim nedir, genel yüzdelik dilim nasıl hesaplanır? İşte detaylar…

LGS YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

LGS yüzdelik dilim sınava katılan öğrencinin sıralamasının yüzde olarak ifadesidir. Milli Eğitim Bakanlığı LGS’ye katılan öğrencinin bulunduğu ilde ya da Türkiye'de kaçıncı olduğunu değil bunun yüzde olarak ifadesini verir.

Örneğin Türkiye genelinde yüzdelik dilimde 8’e giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuş anlamına gelir.

Diğer yandan taban puanlar her sene farklılık gösterebilir fakat tercih yaparken, yüzdelik dilime göre hareket etmek daha sağlıklıdır.

Yüzdelik dilimler de kimi zaman değişebilir. Yeni açılan okullar, okul kontenjanları, okul kapanması ve bazı okul türlerini değişmesi gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye yol açacaktır.

GENEL YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA

Genel yüzdelik dilim hesaplamasında öğrencinin LGS’deki sıralaması 100 ile çarpılır ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünür.

Örneğin yüzdelik dilimi içinde yüzde 10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, (130 000) olmuş anlamına gelir.

Sınavın tavan ve taban puanları o yılki sınavın koşullarına göre devamlı değişse bile okula giriş için asıl önemli olan değer sınav sıralamasıdır. Hal böyle olunca da yüzdelik dilim hesaplanarak plan yapılması ve tercihlerin bu doğrultuda olması daha akıllıca bir tavır olacaktır.

Genel yüzdelik dilimin yanı sıra öğrenciler, il geneli yüzdelik dilime göre de hareket edebilir. Bu sefer hesaplamada öğrencinin sınava girdiği il genelinde sınav giren diğer öğrenciler hesaba dahil edilir.