Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava yaklaşık 1 milyon 8’inci sınıf öğrencisi girecek. Sınava, kısa bir süre kaldı. Kalan bu sürede sınava programlı bir şekilde hazırlanmak çok önemli. Konunun uzmanı olan eğitimciler, sınava hazırlanan öğrencilere önemli taktikler verdi.

KONULARI TEKRARLAYIN

İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Ulusal Sınavlara Hazırlık Ortaokul Koordinatörü Tülay Akdemir

● Öğrenciler soruları doğru cevaplayabilmek için her dersi dikkatle dinlemeli, derse katılım sağlamalı ve hemen sonrasında neyi anlayamadığını not almalı.

● Kendinize göre hazırlayacağınız haftalık program çizelgeniz olsun.

● Mutlaka konu tekrarlarına, kazanım eksiklerine yer verin.

● Çalışmayı bırakmayan, planlı konu tekrarları yapan ve neyi öğrenemediğini tespit ederek planlı tekrar çalışmalarını yapanlar, mutlaka istedikleri sonuçları elde edecek.

EZBERLEMEYİN, ÖĞRENİN

● Bol bol deneme çözün. Mümkün olduğunca saat tutarak deneme çözümleri yapılmalı. Zamanı yönetmek sınav için büyük bir avantaj.

● Kaç tane soru çözdüğünüz değil kaç soruyu anlayarak, yanlışınızı telafi ederek çözdüğünüz daha önemli.

● LGS okuma-anlama yorumlama sınavıdır. Soruların çoğu dikkat isteyen sorulardır. Bu sebeple ezberlemeyin, öğrenin.

● Hata yapmaktan, yanlış yapmaktan korkmayın. Yanlışınızı yapın ki doğrusunu öğrenebilesiniz.

● Kendinize göre bir hedef belirleyin ve ona doğru sağlam adımlarla ilerleyin.

GÜNDE EN AZ 40 DAKİKA OKUYUN

FMV Işık Ortaokulu Psikolojik Danışmanı İrem Kilimci

Anlama, yorumlama, akıl yürütme becerilerinizi geliştirmek için bol bol kitap, dergi, gazete, makale okuyun. Gün içerisinde ders çalışma programlarınızda en az 40 dakikanızı okumaya ayırın.

Paragraf sorularını rahatlıkla anlayabilmeniz için kelime dağarcığınız zengin olmalı. Bunun için okuduğunuz kitaplarda geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri öğrenerek kendinize bir sözlük oluşturabilirsiniz.

Sağlıklı beslenmeye ve uyku düzenine dikkat edin. Ders çalışırken mola verip, bedeninizi hareket ettirin. Bol bol su tüketin.

Kaygı, yönetilebilir bir duygudur. Olumsuz düşünceler kaygının şiddetini artırabilir. Bu sebeple olumlu çalışma davranışlarınızı, yeteneklerinizi ve biricik olduğunuzu kendinize sıklıkla hatırlatmalısınız.

Sınav öncesi nefes ve gevşeme egzersizleri yapabilir, kaygı ile baş etme yöntemlerinizi belirleyebilirsiniz.

Sınavlar hayat değil, hayatın bir parçasıdır; hedeflerinize ulaşmanız için köprü görevi gören ölçme değerlendirme araçlarıdır. Size özel tüm özelliklerinizin farkına vararak, kendinize duyduğunuz saygının başarıda önemli rol oynadığını asla unutmayın.

AİLELERE ÖNERİLER

Uzman klinik psikolog İrem Ezici sınava hazırlık sürecinde ailelere önemli uyarılarda bulundu.

● Çocuklarımız salgın döneminde sınava hazırlanıyor, onlarla empati kurmalıyız. Zorlandığı ve desteğe ihtiyaç duyduğu anları iyi tespit etmeliyiz.

● Çalışmaya oturan bir çocuğun başlangıçta dikkat süresi yüksek, fakat 30-40 dakika sonra dikkat süresi azalmaya ve verimliliği düşmeye başlar. Bunun farkında olmak, saatlerce çalışması konusunda baskı kurmamak ve aralar vermesine izin vermek gerekiyor.

● Bu aralarda temiz hava alması, hareket etmesi, kitap okuması konusunda yönlendirin.

● Çocuklarımız aynı zamanda ergenlik döneminden geçiyor ve birçok duygusal, fiziksel ve zihinsel değişim yaşıyorlar. Bunları fark etmek, karşılıklı açık iletişime önem vermek ve beraber akıcı iletişimi sağlayabileceğimiz ortamlar yaratmak gerekiyor. Buna her gün bir saat ayırmak oldukça önemli.