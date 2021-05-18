1-LGS MERKEZİ SINAVA KATILIM ZORUNLU MU?

LGS başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8’inci sınıf öğrencilerinin tamamı için otomatik olarak yapıldı. Ancak sınava katılma zorunluluğu yok. Sınava girmek istemeyen öğrenciler, yerel yerleştirme şartları doğrultusunda eğitim ve öğretimlerine devam edecek.

2 -SINAV GİRİŞ YERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav giriş yerleri, 27 Mayıs Perşembe günü e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak.

3-SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINACAK?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs’tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

4-MERKEZİ SINAV OTURUM SAYISI KAÇ, SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

LGS merkezi sınav, iki ayrı oturumdan oluşuyor. İlk oturumda Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dil derslerinden toplamda 50 soru olacak. Bu oturum için 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda matematik ve fen bilimleri derslerinden toplamda 40 soru yöneltilecek. 40 soru için 80 dakika zaman tanınacak.

5-SINAVDA HANGİ KONULARDAN SORULAR OLACAK?

Adaylar 8’inci sınıfın tüm ünite ve konularından sorumlu olacak. Sınavda öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dilbilgisinden soru sorulmayacağını ve uzun paragraf sorularının da kısalacağını açıklamıştı.

6-ÖĞRENCİLER SINAVA GELİRKEN YANLARINDA NELER BULUNDURMALI?

Geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak. Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecek.

7-SINAVDA 15 DAKİKA KURALI OLACAK MI?

Birinci oturum 09.30’da ve ikinci oturum 11.30’da başlayacak. Sınav başladıktan 15 dakika sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacak. Öğrenciler sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında sınav salonundan çıkamayacak.

8-SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

9-SINAV SORULARINA, CEVAP ANAHTARINA VE SINAV SONUÇLARINA NEREDEN VE NASIL İTİRAZ EDİLECEK?

İtirazlar; soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç beş iş günü içinde ÖDSGM resmi internet sayfasında (https://odsgm.meb. gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek.

10-MERKEZİ SINAV PUANI İLE KAÇ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRİLECEK?

LGS sınav sonuçları doğrultusunda Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye, toplamda 174 bin 160 öğrenci yerleştirilecek.