26-27 Haziran’da düzenlenen LGS 2021 sonuçları bugün sabah saatlerinde açıklandı. MEB'den yapılan açıklamada "2021 Merkezi Sınava katılan 1 milyon 38 bin 492 öğrenci bulunmakta. Merkezi Sınavın her iki oturumundaki tüm sorulara doğru cevap veren öğrenci sayısı 97’dir. Bu öğrencilerin 36 farklı ilde bulunduğu belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.

Bu yıl da pek çok öğrencinin tam puan aldığı sınavda birinciliği paylaşan öğrenciler arasında Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden de 12 kişi yer aldı. Bu öğrencilerden 3'ü olan Buse Ceylin Ayyıldız, Bengisu Yener ve Yusuf Küpeli başarılarının sırrını anlattı.

Tam puan yapan öğrencilerden biri olan Buse Ceylin Ayyıldız, "Tabii zorlu bir süreçti. Çünkü okula gidemedik arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizden mahrum kaldık ama bu süreci güzel atlatabildik ki başarıyı elde ettik. Mutluyum ve sınavdan çıktığımda içimde güzel bir his vardı, başarabileceğime inanıyordum çünkü her soruyu anlayarak cevaplamıştım. 8 yıllık bir emeğin karşılığını almak çok güzel bir güzel bir duygu" dedi.

Denemelerde 500 tam puana ulaşamasa da sınavda bu hayalini gerçekleştirdiğini anlatan Bengisu Yener ise "Bu sonucu beklediğimi söyleyebilirim. Çünkü herhangi bir eksiğim olduğunu düşünmüyordum. Sınavın zor olacağı yönünde bir söylenti vardı ama her şeye hazırlıklı olmam gerektiğini düşündüm. Ancak sınavdan sonra 500 tam puan beklediğimi söyleyemem. Sonuçlar açıklandığında biraz şaşırdım. Sınava hazırlanan öğrencilerin denemelere çok da aldırış etmemelerini öneririm. Ben okulun denemelerinde tam puan yapamamıştım. Koronavirüs döneminde de her ne olursa olsun çalışmayı bırakmadım öğrencilere tavsiyem de bu yönde olacak. Bunun yanında iç motivasyonlarını sağlamayı denesinler. İleride ise çocuk cerrahı olmak istiyorum." dedi.

"KORONAVİRÜS SÜRECİNİ AVANTAJA ÇEVİRDİM"

Tam puan alan bir diğer öğrenci Yusuf Küpeli ise "500 tam puan beklemiyordum. Denemelerde sadece bir kere tam puan yapmıştım. Sınavda dikkatimi toplayıp stresimi yönetince bu sonuca ulaştım. Koronavirüs sürecini avantaja çevirmeye çalıştım, yolda kaybedeceğim zamanı evde ders çalışarak kullandım. Çözemediğim soruların üzerine gittim zorlandığım konulara çalıştım. Bundan sonrasında da meslek seçiminde mühendislik alanında çalışmalar yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.