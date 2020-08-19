Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ikinci ve son nakil uygulaması da başladı. 16 Ağustos’ta başlayan yerleştirmeye esas ikinci tercih başvuruları, 21 Ağustos’ta sona erecek. İkinci nakil sonuçları 24 Ağustos’ta açıklanacak. İkinci nakil uygulamasına herkes katılabiliyor.

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