LGS'de ikinci nakil dönemi
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarını açıkladı.
19 Ağustos 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ikinci ve son nakil uygulaması da başladı. 16 Ağustos’ta başlayan yerleştirmeye esas ikinci tercih başvuruları, 21 Ağustos’ta sona erecek. İkinci nakil sonuçları 24 Ağustos’ta açıklanacak. İkinci nakil uygulamasına herkes katılabiliyor.
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