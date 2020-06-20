Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan LGS sınavında ilk oturum saat 09.30'da başlayan ilk oturum sona erdi. İlk oturumda öğrenciler sözel bölümden ikinci oturumda ise sayısal bölüm derslerinden sorulacak olan sorulara yanıt verdi.

Birinci oturumun 10.45'te tamamlanmasının ardından, ikinci oturumun başlayacağı 11.30'a kadar öğrenciler 45 dakika mola verecek. Öğrenciler, okul koridorları ve okul bahçesinde maskelerini çıkaramayacak. Öğrencilerin, iki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyacakları şekilde gerekli tedbirler sınav görevlileri tarafından alınacak. 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak ikinci oturum ise 11.30-12.50 saatleri arasında yapılacak.

Corona virüs önlemleri alındı

Gerek birinci oturum sonunda gerekse sınav bitiminde, tüm öğrenciler aynı anda dışarı çıkarılmayacak. Binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla, gerekirse sınıf sınıf olmak üzere sosyal mesafeyi koruyacak şekilde öğrenciler, gerekli önlemler alınarak sınav salonu ve binadan çıkarılacak.







