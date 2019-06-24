Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılacak? İşte LGS’de merkezi ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve kontenjanları…

LGS tercih sürecinde adaylar merkezi ve yerel yerleştirme ile istedikleri liselerde eğitim görme fırsatını yakalayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı.

SINAVSIZ YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterin de eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.

Açıklanan kontenjanlara göre, fen liselerinde 2018'e göre okul sayısında değişiklik olmadı. Anadolu imam hatip liselerinde sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanında da değişiklik yapılmadı

MEB, iş birliği protokolü olan mesleki ve teknik Anadolu liselerini, proje okul kapsamına dahil ettiği için buralara da sınavla öğrenci alınacak.

MEB merkezî sınavla öğrenci alacak Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik Programları ve Özel Program ve Proje Uygulayan Ortaöğretim Kurumları’nın listesini yayınladı. Merkezi ve yerel yerleştirme ile öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının kontenjanları ve yerleştirme şekline dair bilgiler de bulunuyor. Liste, Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’nun içinde yer alıyor.

2019 MERKEZİ SINAV BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN