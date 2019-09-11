Bu yıl 8’inci sınıf öğrencisi 1 milyon 210 bin kişi iken gelecek yıl 1 milyon 884 bin kişi olacak.

Bu durumda bu sene 674 bin daha fazla öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek.

Kontenjanlar artmadığı takdirde bu yıl 8’inci sınıf öğrencilerini geçen yıllara göre daha zorlu bir süreç bekliyor.

HAZIRLIK ÖNEM KAZANDI

Elit Akademi kurucularından Elvan Bükülmez, LGS merkezi sınava giren öğrenci sayısının artmasıyla hazırlık sürecinin öneminin daha da arttığını söyledi. LGS’de okuduğunu anlayan öğrencilerin bir adım öne geçtiğini anlatan Bükülmez, soruların çözümünde metin okuma kabiliyetinin çok önemli olduğunu belirtti.

ÖĞRENCİLERE ÖNERİLER

Elvan Bükülmez, öğrencilere ve velilere şu tavsiyelerde bulundu: “Öğrenciler, bol bol paragraf sorusu çözmeli. Düzenli olarak ders çalışılmalı. Ergenlik sürecindeki öğrencilerin kaygı seviyesini düşük tutmak ailelerin en büyük hedefi olmalı. Bu hazırlık sürecinde aileler öğrenciyi psikolojik olarak rahatlatmalı. Öğrenciler de elinden gelen en iyi çabayı göstermeli.”