Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen merkezi sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirildi. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavda öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru soruldu.





2021-LGS, öğrencilerin problem çözme, yorumlama, bilgiyi gerçek hayatla ilişkilendirebilme ve zaman yönetimi becerilerini ölçtü. Sınav, MEB’in yayımladığı örnek sorularla benzerlik gösterdi. Öğrenciler sürpriz sorularla karşılaşmadı.

Matematik soruları öğrencileri zorladı. Türkçe sözel bölümün kaderini belirleyen test oldu.

LGS'ye ilişkin her şey posta.com.tr Instagram canlı yayınında konuşuldu. Posta gazetesi eğitim yazarı Sadık Gültekin, canlı yayın konuğu İSTEK Okulları Sınavlara Hazırlık Koordinatörü Murat Aslanoğlu ile sınavı ve tercih sürecini konuştu.

SIRALAMAYI HANGİ DERSLER BELİRLER?

İSTEK Okulları Sınavlara Hazırlık Koordinatörü Murat Aslanoğlu canlı yayında şunları söyledi:

"Zamanı doğru planlayan ve çok okuyan öğrenciler öne çıktılar. Matematik, Türkçe, Fen sıralamayı belirleyecek. Geçen yıla göre puanların düşeceğini düşünüyoruz..

YAYINI TEKRAR İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Sınav bitti şimdi tercih süreci başlıyor. Bu süreç zor bir süreç. Lise tercihi yaparken beklentinizin ne olduğunu belirlemek gerekiyor. En iyi okul sizin için en iyi olandır yani 'Ben nasıl bir okula gitmek istiyorum, liseden ne bekliyorum?' gibi soruları kendinize sormalısınız. Lise seçmek gelecekteki hayatınızı da belirliyor. Öğrenciler 30 Haziran'a kadar dilimlerinin nerelere geldiğini hesaplayıp nerelere girebileceklerini hesaplasınlar. Gidebilecekleri okulları görsünler. Okulda okuyan öğrencilerle görüşsünler. Bu yıl edindikleri tecrübeleri unutmasınlar. YKS'de onlara çok yararı olacak"

174 BİN 160 KONTENJAN AYRILDI

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

İlandır