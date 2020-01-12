Libido kralı kaplumbağa Diego

Ekvador yakınlarındaki Galapagos Adaları, dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan türlere ev sahipliği yapıyor. Dev kaplumbağa da bu türlerden biri. 50 yıl önce Espanola adasında sadece iki erkek ve 12 dişi kaldığı belirlenmişti. Nesli tehlikeye giren tür için adadaki dev kaplumbağalardan Diego, üreme programı kapsamında 1976’da ABD’ye götürüldü. Buradaki 13 türdaşına katıldı.

800 yavrunun babası

Yüksek libidosuyla (cinsel dürtü) bilim insanlarını şaşırtan Diego, 800 yavrunun babası oldu. Dev kaplumbağa nüfusunun 2 bine yükselmesini sağladı. Kaplumbağalardan 1800’ü adaya götürüldü ve doğal üreme koşullarına sahip oldukları belirlendi. Neslini kurtarma görevini başarıyla yerine getiren 100 yaşındaki Diego martta kendi toprağına dönecek.