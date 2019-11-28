Libidosunu arttırmak için sabahları 'Perine sunning' uyguluyor

'Perine sunning' olarak uyguladığı bu yöntemi sosyal medya hesaplarından paylaşan Meagan, kısa zamanda herkes tarafından konuşulur hale geldi. Poposunu ve vajinasını güneşlendirmenin daha iyi uyumanın ve enerjiyi artırmanın anahtarı olduğunu iddia eden Meagan sabahları 30 saniye boyunca bu şekilde duruyor.





Meagan neden böyle bir şey yaptığını Instagram kullanıcılarına şöyle açıklıyor: 30 saniye ile beş dakika arasında her sabah çırılçıplak popo ve vajinamı güneşlendiriyorum. Bu günlük rutinimin bir parçası. Cinsel enerji, libido artışı, daha iyi bir uyku sağlıyor. Enerjimi güneşten alıyorum. En iyi sağlık ve zindelik arayanlara veya cinsel enerjileri ile dengeli bir şekilde bağlantı kurmak isteyenlere uygulamayı şiddetle tavsiye ediyorum.

Ancak uzmanlar bu tavsiyelerin işe yaramağını söylüyor. Cilt kanserine davetiye çıkardığının altını çiziyor.



