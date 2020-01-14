Libya konferansı için resmi davet

Almanya, 19 Ocak'ta Berlin'de gerçekleşecek Libya Konferansı'na meşru hükümetin lideri Sarrac ile isyancı general Hafter'e resmi davette bulundu. Ateşkes anlaşmasını imzaladıktan sonra İstanbul'a gelen Fayez el Sarrac, bugün ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü.

Merkel'in verdiği bilgiye göre, 19 Ocak'taki buluşmaya Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayez el Sarrac ile isyancı grubun lideri General Halife Hafter resmen davet edildi.

BM ve uluslararası toplum tarafından kabul edilen Sarrac ile Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'nın desteklediği Hafter, ateşkes görüşmelerine katılmak üzere dün Moskova'daydı.

Türkiye ve Rusya'nın çağrısıyla bir araya gelen taraflardan Sarrac, ortaya çıkan ateşkes mutabakatını imzaladı. General Hafter ise, anlaşmaya imza koymadan Moskova'dan ayrıldı.

Angela Merkel, konferansta ABD, Türkiye, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, İtalya ve diğer ülkelerden de temsilciler olacağını söyledi.

Sarrac ABD Büyükelçisi ile görüştü

Ateşkes anlaşmasını imzaladıktan sonra İstanbul'a gelen Fayez el Sarrac, bugün ABD'nin ANkara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü.



