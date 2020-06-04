Dünya Libya ordusu, başkenti kontrol altına aldı

Libya ordusu, başkenti kontrol altına aldı

Dünya

Libya ordusu, başkenti kontrol altına aldı

Libya ordusunun başkent Trablus'u tamamen kontrol altına aldığı duyuruldu.

04 Haziran 2020, Perşembe 11:25 Son Güncelleme:
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Reuters'ta yer verilen bilgiye göre; Libya ordusu başkent Trablus'u tamamen kontrol altına aldıklarını duyurdu. Libya'da Hafter güçleri geri çekilmeye başladı. Libya’nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti, Libya ordusunun başkent Trablus'u tamamen kontrol altına aldığını duyurdu.


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