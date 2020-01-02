Libya tezkeresi oylanırken Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan hükümete Libya çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, "Türkiye, bölgede istikrarın sağlanmasına önayak olmalı, tüm diplomatik çabasını bu yönde ortaya koymalıdır" dedi.
Kılıçdaroğlu şu açıklamalarda bulundu;
"Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, BM'nin 2259 sayılı kararı uyarınca uluslararası meşruiyeti olan bir hükümettir. Bu nedenle, iç savaşın sona erdirilmesi ve ülkede akan kanın durdurulması amacıyla Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün vakit geçirmeksizin bölgeye gönderilmesi sağlanmalıdır. Türkiye, bölgede istikrarın sağlanmasına önayak olmalı, tüm diplomatik çabasını bu yönde ortaya koymalıdır"
Bu haberi de okudularTBMM Libya Tezkeresi için toplandı! Oylama başladı