Kılıçdaroğlu şu açıklamalarda bulundu;

"Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, BM'nin 2259 sayılı kararı uyarınca uluslararası meşruiyeti olan bir hükümettir. Bu nedenle, iç savaşın sona erdirilmesi ve ülkede akan kanın durdurulması amacıyla Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün vakit geçirmeksizin bölgeye gönderilmesi sağlanmalıdır. Türkiye, bölgede istikrarın sağlanmasına önayak olmalı, tüm diplomatik çabasını bu yönde ortaya koymalıdır"

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