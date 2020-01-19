Almanya'nın başkenti Berlin'de 12 ülke ve 4 çok uluslu örgüt, krizin derinleştiği Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması için bugün masaya oturacak. Kritik zirve öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "En büyük beklentimiz Libya'nın istikrara kavuşması. Libya Zirvesi'nden olumlu bir sonuç çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile görüştü.