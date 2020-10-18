Dünya Libya'da beş yeni toplu mezar bulundu

Libya'da beş yeni toplu mezar bulundu

Dünya

Libya'da beş yeni toplu mezar bulundu

Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerden kurtarılan Terhune şehrindeki Rabta toplu mezar kazı alanında bulunan beş yeni mezardan cesetler çıkartıldı.

18 Ekim 2020, Pazar 19:44 Son Güncelleme:
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Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Terhune kentindeki Rabta toplu mezar kazı bölgesinde beş yeni mezarın daha bulunduğu ve buralardan cesetler çıkartıldığı belirtildi. Ancak bulunan yeni mezarlarda ulaşılan ceset sayısına ilişkin detay verilmedi. 

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Hükümete bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumunun paylaştığı rakamlara göre, Terhune'deki toplu mezarlarda toplam vaka sayısı 74'e yükselirken, şu ana kadar toplu mezarlarda 60 ceset, 14 ceset parçasına ulaşıldı. Kurumun yaptığı açıklamaya göre, kentteki toplu mezar kazı çalışmaları sürüyor.

En az 14 toplu mezar bulunduğu açıklanmıştı

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Hafter milislerinin başkent Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde en az 14 toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) 22 Haziran'da yapılan açıklamada da toplu mezarlara ilişkin UCM Başsavcılığına güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti.

Hafter yanlısı Kaniyat milisleri, Terhune'yi kontrol ettiği dönemde, şehirdeki muhalif gördüğü sivil halkı ve rakip gördüğü aşiretleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor.

AA


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