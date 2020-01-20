Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından tanınan Libya Başbakanı Fayez el Sarrac, Berlin'deki zirvenin ardından ilk değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin desteklediği Sarrac, "Berlin Zirvesi'nde yapılan ateşkes ve siyasi görüşmeler çağrısına saygılı olacağız ancak Haftar ile yeniden masaya oturmayacağız" dedi.

Savaş ağası General Halife Hafter'den gelen limanların yeniden açılması karşılığında petrol gelirlerinin yeniden dağıtılması talebini reddeden Sarrac, şöyle devam etti:

"Yabancı güçlerin petrol limanlarını kısa sürede açılmaları için Hafter üzerinde baskı yaratmalarını umuyorum. Eğer Hafter'in petrol blokajı devam ederse Libya feklaket durum ile karşı karşıya gelir."



