Lider Başakşehir Malatya'dan 3 puanla döndü
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
14. dakikada ceza sahasının dışında sol çaprazdan Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, altıpas içinde Arda Turan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.
18. dakikada Aleksic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Donald'ın vuruşunda, topu kaleci Mert kontrol etti.
29. dakikada soldan Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde topa yükselen Murat Akça'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
30. dakikada Visca'nın ceza alanında sağ çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.
44. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. 41. dakikada Yeni Malatyaspor ceza alanında Bülent Cevahir ile Arda Turan arasındaki mücadelede, hakem Fırat Aydınus Arda'ya faul yapıldığı kararıyla penaltı noktasını gösterdi. 44. dakikada penaltıyı kullanan Emre Belözoğlu, kaleci Ertaç'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
Karşılaşmadan Medipol Başakşehir 2-0 galip ayrıldı.
AA