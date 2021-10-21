İki eksik

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. maçında Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşılaşacak. Bu akşam 22.00'de Lokomotiv Central Stadı'nda başlayacak maç öncesi sarı kırmızılılarda iki eksik var: Arda Turan ve Sacha Boey.

Sakatlıkları bulunan bu iki oyuncu dışında temsilcimizin kadrosu tam.

Rakip sonuncu

Rakip Lokomotiv ise grupta 2 maç sonunda 1 puanla son sırada yer alıyor. Rakip, yoluna devam edebilmek için kazanmak zorunda ve 30 bin kişilik stadında Galatasaray'ı mağlup etmek istiyor. Alman teknik adam Marcus Gisdol'un çalıştırdığı Lokomotiv, kendi liginde ise 11 maç sonunda 18 puanla 5. sırada.

Muhtemel 11'ler

Fatih Terim'in ve Gisdol'un ilk 11'lerinin şöyle olacağı tahmin ediliyor:

Lokomotiv Moskova : Guilherme; Zhivoglyadov, Pablo, Barinov, Tiknizyan; Beka Beka, Kulikov, Maradishvili; Zhemaletdinov; Anjorin, Smolov