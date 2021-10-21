Lider gittin lider dön! İşte Galatasaray'ın Moskova karşısındaki muhtemel 11'i...
Galatasaray bu akşam Lokomotiv Moskova deplasmanında zorlu bir sınav verecek. Oldukça soğuk ve kar yağışlı olan Moskova'ya lider giden Fatih Terim ve öğrencileri, pozisyonlarını koruyarak dönmek istiyor.
21 Ekim 2021, Perşembe 12:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İki eksik
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. maçında Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşılaşacak. Bu akşam 22.00'de Lokomotiv Central Stadı'nda başlayacak maç öncesi sarı kırmızılılarda iki eksik var: Arda Turan ve Sacha Boey.
Sakatlıkları bulunan bu iki oyuncu dışında temsilcimizin kadrosu tam.
Rakip sonuncu
Rakip Lokomotiv ise grupta 2 maç sonunda 1 puanla son sırada yer alıyor. Rakip, yoluna devam edebilmek için kazanmak zorunda ve 30 bin kişilik stadında Galatasaray'ı mağlup etmek istiyor. Alman teknik adam Marcus Gisdol'un çalıştırdığı Lokomotiv, kendi liginde ise 11 maç sonunda 18 puanla 5. sırada.
Muhtemel 11'ler
Fatih Terim'in ve Gisdol'un ilk 11'lerinin şöyle olacağı tahmin ediliyor:
Lokomotiv Moskova: Guilherme; Zhivoglyadov, Pablo, Barinov, Tiknizyan; Beka Beka, Kulikov, Maradishvili; Zhemaletdinov; Anjorin, Smolov
Galatasaray: Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı; Morutan, Cicaldau, Kerem; Halil