İlk kez sanal olarak gerçekleştirilen etkinlik, 92’den fazla ülkeden yüzlerce katılımcıyla tam anlamıyla küresel bir buluşmaya sahne oldu. Müşteri deneyimi (CX) ve kurumsal süreç yönetimi (BPO) alanındaki en büyük etkinlik olan LIF’te, dünya çapındaki en iyi markaların yöneticileri ve alanında en iyi uzmanlardan oluşan 23 konuşmacı 10 saati aşkın kapsamlı konuşmalar yaptı.

Teleperformance Türkiye CEO'su Tülay Doğrular etkinlik hakkında, “LIF’te hızla değişen dünyada ancak başarılı bir müşteri deneyimi yaratarak ayakta kalınabileceğini hem paylaştığımız iç görüler hem bizimle başarı hikayesini paylaşan markalardan aldığımız bilgilerle ortaya koyduk. Hiç olmadığı kadar hızlı yaşanan değişim ve dijital dönüşüm bizleri müşteriyi daha iyi anlamaya ve süreçleri daha da mükemmelleştirmeye zorluyor. Bunun için de dijital ve otomatikleştirilmiş çözümler, çok kanallı yapılar, yapay zeka, akıllı otomasyon ve veri güvenliği hayatımızda daha fazla yer almaya başlayacak” dedi.

HSBC’den Paul Mackel, “Ekonomide bazı iyileşme işaretleri görmemize rağmen iş ve tüketici güveni daha az iyimser bir tablo ortaya koyuyor. İşin aslı pandemi sırasında insanların daha rahat iletişim kurması güven tesis etmek anlamında çok önemli” dedi.

Bilgi Politikası Liderliği Merkezi’nden Bojana Bellamy, COVID-19 salgınının daha önce görülmemiş şekilde veri toplama ve kullanımını nasıl hızlandırdığını anlattı. Boston Consulting Group, finansal hizmet kuruluşlarının dijital kolaylık ve müşteri beklentileri arasında doğru dengeyi nasıl kurabileceğini özetledi.