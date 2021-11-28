Lider kayıpsız gidiyor: Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 0-2
Süper Lig'in 14. haftasında liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü İstanbul'da 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 36'ya yükselten bordo-mavililer zirvede tek başına kaldı.
28 Kasım 2021, Pazar 18:01 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında namağlup lider Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 yendi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk yarısını bordo-mavili takım, 17. dakikada Djaniny'nin penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı.
62. dakikada sahne alan Abdülkadir enfes vuruşla skoru ilan eden golü kaydetti: 0-2.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 36'ya yükseltirken, Fatih Karagümrük 22 puanda kaldı
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