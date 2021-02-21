Magazin Lider Şahin, 2015 Türkiye Güzeli Ecem Çırpan ile birlikte

Lider Şahin, 2015 Türkiye Güzeli Ecem Çırpan ile birlikte

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Lider Şahin, 2015 Türkiye Güzeli Ecem Çırpan ile birlikte

Selami Şahin'in şarkıcı ve işletmeci oğlu, Lider Şahin kraliçeyi kaptı. Lider Şahin, 2015 Türkiye Güzeli Ecem Çırpan ile aşk yaşıyor.

21 Şubat 2021, Pazar 08:54 Son Güncelleme:
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Lider Şahin, İrem Derici ve Didem Soydan ile yaşadığı aşklarla gündeme gelmişti. Şahin gönlünü şimdi de 2015 Türkiye Güzeli Ecem Çırpan’a kaptırdı.

Evlilik yolundalar

Snob Magazin’in haberine göre çift uzun süredir birlikte ve ilişkileri evlilik yolunda ilerliyor. Lider Şahin ve Ecem Çırpan’ın ilişkisi geçtiğimiz günlerde dostlarıyla birlikte yaptığı kar tatiliyle ortaya çıktı.

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