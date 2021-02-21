Lider Şahin, 2015 Türkiye Güzeli Ecem Çırpan ile birlikte

Lider Şahin, İrem Derici ve Didem Soydan ile yaşadığı aşklarla gündeme gelmişti. Şahin gönlünü şimdi de 2015 Türkiye Güzeli Ecem Çırpan’a kaptırdı.

Evlilik yolundalar

Snob Magazin’in haberine göre çift uzun süredir birlikte ve ilişkileri evlilik yolunda ilerliyor. Lider Şahin ve Ecem Çırpan’ın ilişkisi geçtiğimiz günlerde dostlarıyla birlikte yaptığı kar tatiliyle ortaya çıktı.



